Глава ФАС: Медведев даст поручения правительству по контролю над ценами на удобрения

ГОРКИ, 18 марта. /ТАСС/. Глава правительства Дмитрий Медведев даст ведомствам ряд поручений для контроля над ценами на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Сейчас ситуация с ценами стабильная, компании выполняют обязательства продавать удобрения на российском рынке по ценам ниже экспортных. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев по итогам совещания с премьер-министром по ценам на минеральные удобрения.

"Все наши компании [по производству удобрений] выдерживают те параметры, которые были заданы в виде предписания ФАС для доминирующих субъектов. Их цены должны быть всегда ниже экспортной альтернативы", - сказал Артемьев. По его словам, на совещании с главой правительства обсуждались вопросы развития биржевой торговли, сети дистрибуции и прочее. "Большой комплекс вопросов обсуждался сегодня у председателя правительства, и потом будут даны серьезные поручения и ФАС, и Минсельхозу, и Минпрому", - сказал глава ФАС.

По его словам, скидки для внутреннего рынка на минеральные удобрения за прошлый год составили в среднем 10% и сейчас продолжают сохраняться на этому уровне. Артемьев пояснил, что последние годы цены в этой отрасли были сверхнизкие и позволяли предприятиям только выживать. "Сейчас в связи с тем, что Китай частично покинул эти рынки, есть оживление, и экспортная альтернатива выросла, и внутренняя цена тоже несколько потянулась вверх", - объяснил он.

Артемьев добавил, что, несмотря на то, что цены выросли примерно на 20%, они только сейчас достигли уровня цен 2015 года. "Сделано это за счет того, что существует тормозящий механизм, который принимается всеми компаниями, агентствами. Дополнительно мы обсуждали - на бирже собирать все внебиржевые контракты, поскольку цена в них ниже, и суммировать в единый индикатор, тогда еще 10% в цене получит российский потребитель", - сказал глава ФАС. По его словам, этот пункт, скорее всего, войдет в перечень поручений Медведева.

Артемьев напомнил, что соглашение между поставщиками и потребителями минеральных удобрений по ценам держится с 2008 года.