СМИ: страховщики оценивают ущерб от погромов на протестах во Франции в €170 млн

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Страховые компании оценивают ущерб от погромов в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции в €170 млн, без учета последней акции протеста в субботу, 16 марта. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на Французскую федерацию страхования.

Согласно ее данным, страховые компании на сегодняшний день зарегистрировали около 10 тыс. заявлений, не считая тех, которые будут поданы в связи с последними акциями 16 марта.

Как ранее в эфире радиостанции France Info пояснил представитель федерации Стефан Пене, около 5,7 тыс. поданных заявлений связаны с погромами и поджогами транспортных средств, почти 4 тыс. - с разбитыми витринами и поджогами магазинов.

В субботу в манифестациях "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали. В Париже 237 нарушителей были задержаны, причем хулиганы нанесли городу большой ущерб. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.