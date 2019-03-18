Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов в рамках банковских групп

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект этого закона был разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, он вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с документом, кредитные организации могут открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия самого клиента или его представителя, если они уже были идентифицированы при личном присутствии представителя организации - участника этой банковской группы или банковского холдинга.

Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Они включают правила обмена информацией и контроля за их соблюдением. Эти правила должны утверждаться в течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля. Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится.

Документ предусматривает перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации участники одной банковской группы или банковского холдинга смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента. При этом они будут не вправе предоставлять информацию и документы в рамках такого обмена с участниками этой же банковской группы или холдинга, если они зарегистрированы за пределами РФ.