Путин рассказал о планах по решению проблемы водоснабжения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность приоритетного решения фундаментальных проблем Крыма, в том числе в сфере электрификации и транспорта, а на очереди - вопросы водоснабжения. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Все, что делалось и делается до сих пор, - это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без них невозможно развитие Крыма вообще, - подчеркнул глава государства. - Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла... без транспортной инфраструктуры, впереди еще - водоснабжение и так далее". По словам российского лидера, на базе решения этих вопросов нужно будет реализовывать другие проекты, связанные с развитием производства, туризма, образования, науки.

"Здесь, в Крыму, очень глубокие корни развития всех этих отраслей, безусловно, здесь можно добиться общенационального результата", - уверен он.

Путин напомнил, что встреча проходит в дни празднования воссоединения Крыма с Россией, которую он назвал исторической Родиной полуострова. По его словам, с тех пор за пять лет уже немало сделано для развития Крыма.