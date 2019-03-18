ФАС заподозрила главу Челябинской области в нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила факт наличия антиконкурентного соглашения между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством дорожного хозяйства региона, а также компанией "Южуралмост", говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ФАС.

По данным ведомства, результатом реализации антиконкурентного соглашения стало "ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области".

"Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере", - подчеркнули в ФАС.

Кроме того, служба выявила антиконкурентное соглашение АО "Южуралмост" с челябинским министерством дорожного хозяйства, в результате которого компания выиграла 10 аукционов ведомства на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. При этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

"В нарушение требований законодательства о контрактной системе заказчик неоднократно отклонял заявки "соперников" этой компании, а контракты с ней заключались даже несмотря на имеющиеся предписания Челябинского УФАС", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, антимонопольная служба в ближайшее время направит информацию по выявленным нарушениям в МВД и Генеральную прокуратуру.