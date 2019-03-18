Власти Поморья направят 10 млрд рублей на развитие села Березник до 2029 года

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Десять млрд рублей будет вложено в строительство социальных и туристических объектов в селе Березник Устьяновского района Архангельской области. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

По его словам, план развития сельской территории рассчитан на ближайшие 10 лет. За это время там появятся 24 новых социальных объекта, большую часть средств на строительство выделит инвестор - лесопромышленных холдинг "УЛК".

"Общий объем финансирования из всех источников оценивается в 10 млрд рублей, причем 75% - средства группы компаний УЛК и других частных инвесторов. Софинансирование для строительства ряда объектов предполагается за счет федеральной программы "Развитие культуры и туризма" в рамках туристско-рекреационного кластера", - сказал Орлов.

Он отметил, что в Березниках планируется строительство детского сада и второй очереди гимназии на 600 мест, аквапарка с гостиницей на 200 мест, выставочного центра на 20 тыс. мест со сценой и конференц-залом, дворца культуры со зрительным залом на 500 мест, дворца спорта и второго комплекса Ледового дворца для игры в хоккей, фигурного катания, художественной гимнастики и бокса.

Кроме того, инвестор планирует открыть в Березниках Устьянский лесной колледж для студентов со всей страны, а также построить многоквартирный социальный дом для приглашенных специалистов и три жилых микрорайона.

"Устьянский район является примером соработничества всех заинтересованных сторон в целях развития территории. Важно, что спектр интересов бизнеса выходит за производственные рамки и охватывает социальную сферу: школы, больницы, спортивные объекты и дома культуры", - уточнил глава региона.