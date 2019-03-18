Путин считает необходимым учесть интересы отечественных производителей вина

На встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя крымский винодел Павел Швец посетовал, что местом происхождения вина, которое обозначается на этикетках в РФ, является место, где оно разлито, а не где выращен виноград. Глава государства согласился с мнением о том, что виноделие - весьма сложная отрасль, поскольку требует долгосрочных вложений, которые не дают быстрой отдачи. "Такие проекты в сельском хозяйстве требуют определенной поддержки, и нам, безусловно, нужно отрегулировать это все до конца", - отметил президент.

Он признался, что ранее не слышал о маркировке вина по месту розлива по бутылкам. "Это, конечно, нужно поправить, во всем мире это не делается, во всем мире по-другому: где производится, там и присваивается имя, название", - подчеркнул глава государства.

На его взгляд, также важна поддержка именно тех предпринимателей, которые "вкладывают в землю в Крыму, создают рабочие места, добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь их разливают". Путин пообещал, что поручит правительству, Госдуме при принятии закона о виноградарстве и виноделии учитывали прежде всего интересы отечественных производителей. "Конечно, нужно делать это аккуратно с тем, чтобы не подорвать рынок и интересы потребителя, но двигаться нужно именно в этом направлении", - указал президент.