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Путин высказался за расширение категорий для продажи льготных авиабилетов

Президент напомнил, что существует субсидирование билетов для женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет и молодых людей до 23 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что возможно проработать вопрос расширения списка льготных категорий для продажи авиабилетов в Крым. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Здесь что можно сделать? Самый реалистичный путь, если не обещать неисполнимого, то расширять количество этих регионов и может быть как-то расширять категорийность, - сказал он. - Нужно подумать о расширении этих категорий постепенно, а в целом нужно увеличивать доходы и снижать издержки за транспортные перевозки".

Путин напомнил, что уже существует субсидирование билетов для отдельных категорий - для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, для молодых людей моложе 23 лет и по отдельным направлениям, по отдельным городам.

Говоря о ценообразовании на авиаперевозки пассажиров, Путин заметил, что не уверен, что они формируются справедливо и рыночным способом. "На самом деле наши ведущие авиационные компании пользуются мировой системой ценообразования, - заметил он. - Нет уверенности не только у меня, у специалистов отрасли, что компьютер считает справедливо. Вот спрос такой есть, вот, пожалуйста будьте любезны платить".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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