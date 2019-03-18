Челябинские власти оспорят в суде заключение ФАС об антиконкурентном соглашении

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Челябинской области обратится в арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которым установлен факт антиконкурентного соглашения между губернатором региона Борисом Дубровским, министерством дорожного хозяйства региона, а также компанией "Южуралмост". Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что ФАС признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" заключили соглашение. Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в регионе. Фактически с 2015 года по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

"Правительство Челябинской области в установленные законом сроки обратится в арбитражный суд Москвы и оспорит решение, вынесенное сегодня ФАС России. "Дорожные" споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая верховный суд. Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту", - говорится в сообщении.

"Наши юристы изучают документы и следят за ситуацией", - сказали ТАСС в пресс-службе компании "Южуралмост".