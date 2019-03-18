"Аэрофлот" второй год подряд стал лучшей российской авиакомпанией по версии читателей GQ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - второй год подряд признан лучшей авиакомпанией в стране по версии читателей журнала GQ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

"По результатам ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019, "Аэрофлот" признан лучшим среди российских авиаперевозчиков уже второй год подряд", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что премию GQ Travel Awards отличает от других то, что победителей в разных номинациях выбирает не профессиональное жюри или редакция, а читатели.

Премия журнала вручается по 17 номинациям, в которых читатели среди прочего выбирают лучшие отели, российские и зарубежные аэропорты, туристические маршруты, оценивают гостеприимность стран и красоту островов. Что же касается рейтинга российских авиакомпаний по версии журнала GQ, то в него попали также "S7 Airlines" и "Россия", которая входит в состав группы "Аэрофлот".

В пресс-службе напомнили, что одним из факторов доверия со стороны читателей и потенциальных клиентов стало постоянное совершенствование качества сервиса и усилия работников, обеспечивающих максимальный комфорт и пунктуальность. "Статус "Аэрофлота" подтверждают и такие рейтинги - "четыре звезды" от британского агентства Skytrax и "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX", - отмечается в сообщении.