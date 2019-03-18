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Прорыв дамбы в Бразилии

Суд в Бразилии заблокировал $262 млн на счетах Vale после эвакуации поселения

Такая мера призвана обеспечить гарантии возмещения ущерба вследствие эвакуации 110 человек из поселения в штате Минас-Жерайс из соображений безопасности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 марта. /ТАСС/. Бразильская горнодобывающая компания Vale сообщила в понедельник о блокировке по решению суда своих активов на сумму 1 млрд реалов (более $262 млн). Об этом говорится на сайте компании.

Как уточняется, данная мера призвана обеспечить финансовые гарантии возмещения ущерба вследствие эвакуации в середине февраля 110 человек из поселения Сан-Себастьян-дас-Агуас-Кларас в штате Минас-Жерайс из соображений безопасности. План эвакуации был приведен в действие после обнаружения отклонений от нормы состояния дамбы на местной шахте компании. Помимо блокировки средств, суд также обязал Vale оплатить расходы связанные с размещением и организацией питания эвакуированного населения, а также предпринять иные сопутствующие меры.

Аналогичная дамба Vale, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. По последним данным, число погибших в результате того ЧП составляет 206 человек, еще 102 числятся пропавшими без вести. Позже компания объявила о намерении отказаться от использования 10 подобных инженерных сооружений по соображениям безопасности.

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БразилияПрорыв дамбы в Бразилии
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