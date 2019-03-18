Комитет Госдумы рекомендовал ко II чтению законопроект о цифровых финансовых активах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Понятия криптовалюты и токена исчезнут из законопроекта о цифровых финансовых активах - такое решение принял комитет Госдумы по финрынку, рекомендовав нижней палате парламента принять измененную редакцию законопроекта во втором чтении. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 марта.

Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, в ходе работы над законопроектом ко второму чтению из него было исключено понятие цифровых денег, криптовалюты. Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами законопроект "О цифровых финансовых активах" 22 мая 2018 года. Законопроект вводил определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

В редакции законопроекта ко второму чтения были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов - такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.

Согласно документу, право на выпуск цифровых финансовых активов имеют юрлица или индивидуальные предприниматели (ИП) во взаимодействии со специальным оператором информационной системы, который ведет реестр пользователей. Решение о выпуске такого актива подписывается усиленной квалификационной подписью. Решение о выпуске размещается на сайте компании или оператора и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы Решение о выпуске ЦФА, адресованное неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой.

ЦБ сможет ограничивать неквалифицированных инвесторов

В законопроекте прописывается, что ЦБ вправе ограничивать для неквалифицированных инвесторов сумму инвестиций в такие активы, однако конкретную сумму законопроект не содержит - планируется, что она будет установлена нормативными актами ЦБ.

Вводится понятие цифровых операционных знаков. Речь идет о совокупности электронных данных (цифрового кода или обозначения), полученные по правилам информационных систем цифровых финансовых активов и не относящихся к ним. "Это технологический элемент в информационной системе, который позволит оптимизировать обмен цифровых финансовых активов между собой", - отметил директор юридического департамента ЦБ Александр Гузнов, подчеркнув, что этот элемент также облегчит куплю-продажу таких активов. Банк России получит право определить случаи осуществления выпуска и использования цифровых операционных знаков, а также будет устанавливать порядок осуществления выпуска и использования цифровых операционных знаков.

Гузнову возразил зампред комитета Мартин Шаккум. "Я бы сказал, что это не технологический, а стоимостной элемент, который по своей правовой природе напоминает криптовалюты, и поэтому когда мы дискутировали на рабочей группе, мы договорились... по крайней мере меня удовлетворил ответ, что на данном этапе ЦБ подобные сущности вводить не будет, потому что если мы его введем, нам нужно по сути многое доопределить. Это по сути дела просто криптовалюта", - указал он.

"Это компромиссное решение, по сути это средство обмена, которое будет обеспечивать обращение блокчейн, с другой стороны это, действительно, технологический инструмент, который будет обеспечивать реализацию смарт- контрактов", - высказался Аксаков.

Оператор информационной системы, в рамках которой проводится выпуск цифровых финансовых активов, должен быть зарегистрирован в РФ - это может быть кредитная организация, депозитарий или лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли. Требования к таким операторам будет определять ЦБ - речь идет о требованиях к органам управления, системе внутреннего контроля, а также к защите информации. Оператор информационной системы, осуществляющий учет прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов, должен обладать лицензией профучастника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра.

Законопроект предусматривает понятие "оператор обмена цифровых финансовых активов". Через такого оператора планируется совершать сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, обмен активов одного вида на активы другого вида либо на цифровые операционные знаки. Операторами обмена активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли либо инвестплатформы.

Рекомендация

Комитет рекомендовал Госдуме принять 18 поправок к законопроекту и отклонить 32 поправки. Автор 16 отклоненных поправок, депутат от КПФР Михаил Щапов указал, что законопроекту не хватает достаточной глубины проработки.

"В первую очередь это касается понятий и определения статусов криптовалюты и токенов. Даже в части терминов возникает странная ситуация: законопроект должен урегулировать уже формирующийся рынок криптовалют, но в самом тексте не используется этот термин. Это ведет к рискам неразберихи и осложнениям в процессе применения закона. Также отсутствуют возможности внесения криптовалюты при привлечении инвестиций путем выпуска токенов (ICO), что может побудить проекты и инвесторов уходить в более лояльные юрисдикции", - отметил он.