Новую линию для повышения надежности электроснабжения построят на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Строительство воздушной линии ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок-2, длинной более 250 км, позволит повысит надежность электроснабжения трех республик Северного Кавказа, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе филиала ФСК ЕЭС - Магистральные электрические сети Юга.

"Строительство позволит повысить надежность электроснабжения в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России", эксперты ведомства выдали положительное заключение по итогам рассмотрения представленного повторно проекта. "Проектируемая трасса воздушной линии ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок-2 (при вводе в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Невинномысск - Алания) проходит по территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании", - говорится в сообщении.

Линия увеличит пропускную способность сети 330 кВ и позволит передать мощность из избыточного района Невинномысской электростанции в направлении Северо-Осетинской, Чеченской, Ингушской и Дагестанской энергосистем.

Длина трассы составит 250,6 км, для предотвращения нарушения работы на подстанциях и самой линии предусмотрены устройства плавки гололеда. Предусмотрено строительство электрической подстанции ПС 500 кВ Моздок-2, а также кабельно-воздушной линии для обеспечения резерва собственных нужд. Кроме того, в ходе реализации проекта будут реконструированы воздушные линии ВЛ 330 кВ Моздок - Артем и Моздок-2- Артем, электрическая подстанция ПС 500 кВ Буденновск и другие объекты.

Ранее сообщалось, что Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы намерена направить на развитие энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов более 27 млрд рублей в 2019 году.