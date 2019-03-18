Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова намерены продать 1,8% акций Evraz

ТАСС, 18 марта. Структура Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings Ltd. уведомили металлургическую компанию Evraz о намерении продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8% от общего капитала компании). Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте Лондонской биржи.

Как отмечается в сообщении, Greenleas International реализует 45,25% от общего числа продаваемых акций, 33,35% - Abiglaze, 16,65% - Crosland Global, 4,75% - Toshi Holdings.

Продажа акций Evraz будет проходить в рамках процедуры ускоренного сбора заявок. Организаторами размещения выступят Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe. Продавцы акций взяли на себя обязательство в течение 60 дней после завершения сделки воздержаться от дальнейшей продажи долей в Evraz.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн т стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (30,5%), Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%).