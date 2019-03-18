Эксперт: понятие о географическом указании защитит виноделов России от неверной маркировки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Изменения в статью Гражданского кодекса, регулирующую производство алкогольной, в том числе - винодельческой продукции, предполагают введение понятия "географическое указание". Это устранит существующие вопросы с маркировкой вина по месту выращивания винограда, сообщил в понедельник ТАСС президент Союза виноделов и виноградарей России Леонид Попович.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя местный винодел Павел Швец сообщил, что бутылки вина могут быть промаркированы не местом происхождения винограда, а местом розлива продукции, что создает определенные проблемы. Глава государства пообещал, что поручит правительству РФ и Госдуме при принятии закона о виноградарстве и виноделии учесть этот момент в интересах отечественных производителей.

"В Европе понятием географического указания занимаются лет 50, а мы только начинаем, нам нужно привыкнуть, чтобы это было выгодно для наших производителей. Мы только в начале пути формирования вин с географическим указанием и вин с защищенным наименованием места происхождения. У французов на это ушло 150 лет. Нам эти 150 лет надо пробежать за три-пять лет и мы [справимся], потому что бежим семимильными шагами", - сказал Попович.

По его словам, по федеральному закону № 171 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции" винодельческая продукция производится с защищенным географическим указанием (ЗГУ). При наличии этой аббревиатуры следующее после нее слово - Кубань, Дагестан, Крым - означает место, где рос виноград.

"Но от слова Крым есть производные. Иногда в какой-то точке страны производится вино с названием, например, "Крымское гнездо". То есть, слово "крымское" здесь не имеет никакого отношения к Крыму, но используется. В Краснодарском крае есть город Крымск. Существуют определенные недочеты, чтобы их окончательно исправить готовятся изменения в гражданский кодекс, где должно появится новое понятие - Географическое указание", - сказал Попович.

Он сообщил, что после принятия закона о развитии виноградарства и виноделия и внесения соответствующих ему изменений в федеральный закон № 171, который регламентирует ЗГУ и ЗНП (защищенное наименование места происхождения) все недочеты будут учтены.