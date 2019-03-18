Опрос: свыше 50% венесуэльцев выступают за использование доллара как национальной валюты

КАРАКАС, 18 марта. /ТАСС/. Почти 54% венесуэльцев считают, что национальной валютой страны вместо боливара должен стать доллар США. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Datincorp обнародовала в понедельник газета El Nacional.

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. домохозяйств Боливарианской Республики, статистическая погрешность составляет 2,8%. Порядка 80% опрошенных Datincorp оценивают ситуацию в стране как плохую, 82% считают необходимыми политические изменения. Кроме того, 49,3% участников исследования признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой государства, а действующего президента Николаса Мадуро - менее 33%.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. По итогам 2018 года рост цен в республике достиг почти 1,7 млн процентов. В настоящее время официальный обменный курс равен почти 3,3 тыс. боливаров за $1, а минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров.

Тяжелая ситуация вынудила более 3 млн венесуэльцев покинуть родину. Правительство Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.