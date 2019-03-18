Первое цифровое производство композитной продукции открылось в Иванове

ТАСС, 18 марта. Первая в регионе композитная мануфактура, производство на которой полностью цифровизировано, открылась в Иванове, сообщается в понедельник на сайте правительства Ивановской области.

По данным пресс-службы, на мануфактуре производят офисную мебель из карбона, элементы конструкции сверхлегких велосипедов, чемоданы, в планах - выпуск скейтбордов и лонгбордов под собственным брендом и многое другого. Часть продукции поставляется на внутренний рынок, часть отправляется за рубеж.

"Уникальность экономики этого предприятия в том, что здесь нет конкретной номенклатуры. Производство может быть перенастроено в любой день под ту продукцию, на которую есть спрос", - цитирует пресс-служба губернатора Станислава Воскресенского, посетившего сегодня мануфактуру.

На предприятии фактически отсутствует средний менеджмент, его роль выполняет IT-программа. Сотрудники работают по технологическим картам, задание получают на собственные планшеты, где полностью расписан их рабочий день. Производительность нового предприятия на площади 1,2 тыс. кв. м равна, к примеру, текстильному производству площадью 15 тыс. кв. м, отмечает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, композитное производство входит в программу Worldskills, поэтому на базе композитной мануфактуры был создан опытный полигон для подготовки региональных команд к участию в национальном и мировом чемпионатах профессионального мастерства.

Впервые проект цифровизированной композитной мануфактуры был презентован инвестором ГК "Русские инвестиции" на XI Международном промышленно-экономическом форуме "Золотое кольцо" в 2016 году. В ходе форума между ГК "Русские инвестиции" и правительством Ивановской области было подписано соглашение о создании кастомного серийного производства из композитных материалов на территории региона.