Руководство Дагестана намерено пресечь работу незаконных карьеров в республике

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Руководство Дагестана намерено пресечь деятельность незаконных карьеров на территории республики. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте главы региона.

"В понедельник, 18 марта, в ходе заседания Совета Безопасности Республики Дагестан под руководством главы Дагестана Владимира Васильева был обсужден вопрос о мерах, принимаемых органами власти по пресечению незаконной деятельности карьеров", - говорится в сообщении.

Важный и системный вопрос

По словам главы республики, этот вопрос является "очень важным, системным и выходящим за пределы отдельной сферы - природных ресурсов". "Владельцы незаконных карьеров грабят Дагестан, наносят огромный вред природе, и происходит это у всех на глазах. Больше такого не будет", - приводятся на сайте слова Васильева.

По его информации, на сегодня юрлицам и индивидуальным предпринимателям выдано 243 лицензии на право добычи полезных ископаемых, из которых фактическую добычу производят около 150 недропользователей. В основном добывают пиленый камень, гравий, щебень, песок, глину. Ежегодно добывается около 4 млн куб. м полезных ископаемых, но "существенная их часть происходит с нарушением законодательства".

"При пресечении незаконной деятельности в этой сфере можно существенно увеличить пополнение республиканского бюджета. В 2018 году за отсутствие объемов по добыче полезных ископаемых и нарушение условий лицензионных соглашений минприроды Дагестана аннулировало 27 лицензий, серьезная работа проведена в отношении кирпичных заводов, чья деятельность связана с добычей глины. 44 завода были закрыты", - отметил Васильев.

Он добавил, что республиканское МВД выявило шесть преступлений в сфере недропользования, сумма ущерба по ним составила более 100 млн рублей, пограничным управлением ФСБ по Дагестану выявлены 205 случаев незаконного вывоза песка, задержан 271 гражданин РФ, а также изъято и арестовано 232 транспортных средства. Прокуратура выявила в этой сфере около 300 нарушений, принято более 110 актов прокурорского реагирования.

"Управлением Росприроднадзора по республике за 2017-2018 годы выявлено всего 10 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, и наложены штрафы в сумме 2 млн 535 тыс. рублей, а вред, нанесенный природе, оценен в 9 млн 500 тыс. рублей", - продолжил руководитель региона.

Резерв большой

Васильев также сообщил о проведении межведомственных профилактических рейдов в Табасаранском районе, где из 24 карьеров семь не имели лицензий, 12 работали на землях сельхозназначения, аналогично использовались земли лесного фонда четырьмя карьерами. Восемь из 17 карьеров, состоящих на налоговом учете, в 2018 году обеспечили поступление налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет республики в размере 418 тыс. рублей.

"Похожая ситуация и в других муниципальных образованиях. Радоваться тут нечему. Хочу подчеркнуть, что это природный дар, принадлежащий каждому жителю Дагестана, и полезные ископаемые должны служить всем рядовым гражданам нашей республики. Если мы будем работать системно, последовательно, дагестанцы смогут почувствовать это уже в текущем году", - сказал Васильев.

По его словам, из 150 реально работающих карьеров только 134 уплатили налоги в размере 21 млн рублей, из которых почти 11 млн рублей приходятся на 10 карьеров.

"Как вы понимаете, резерв у нас очень большой. Кроме того, имеются случаи наличия на карьерах работников, с которыми не оформлены трудовые соглашения. В настоящее время на карьерах работают около 1300 человек. По информации минприроды Дагестана, минимальное число работников на имеющихся карьерах должно быть на 200 человек больше", - отметил глава республики.

Он назвал подобное положение дел недопустимым и напомнил главам муниципалитетов об ответственности за свою территорию и все, что там происходит.

"Каждый глава муниципального образования раз в квартал будет отчитываться о проделанной работе во всех сферах. В Дагестане 60 важнейших социальных объектов стоят недостроенными, причем для их завершения часто нужны относительно небольшие суммы. Спрос за все, что я сказал, будет строгий, и это напрямую относится, в том числе к главам муниципальных образований", - предупредил Васильев.

Руководитель Дагестана сообщил, что в последние годы в республике реализовывались четыре инвестпроекта в сфере недропользования на общую сумму 9 млрд 88 млн рублей.

Работа "по-белому"

Министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев в ходе заседания Совбеза республики сообщил, что в настоящее время в регионе определены 30 месторождений кирпичной глины, и информация об этом размещена на сайте минприроды региона и направлена всем главам муниципалитетов.

"Мы готовы предоставлять инвесторам землю с инфраструктурой и запасами кирпичной глины, останется только производить с помощью современных технологий качественный кирпич. Переговоры с инвесторами уже идут. С карьерами ведется аналогичная, что и с кирпичными заводами, работа. Легальному бизнесу мы всегда будем идти навстречу", - приводятся слова Карачаева на сайте.

По его словам, в прошлом году ведомство начало проводить маркшейдерские замеры, которые будут продолжены и в этом году. "Эти меры позволят нам точно определить сколько на каждом карьере добыто полезных ископаемых и с какой части уплачены налоги. Кроме того, хочу подчеркнуть, что уже не первый год большой проблемой в работе с карьерами остается перевод земель, на которых работают карьеры, в промышленную категорию минимуществом Дагестана", - отметил министр.

В завершение Владимир Васильев отметил, что власти республики сегодня "работают по-белому". "Наша задача - реально изменить жизнь рядовых граждан к лучшему, и эти изменения должны быть заметными. Вывод бизнеса из тени, в том числе сферы, о которой мы говорим сегодня, - один из действенных инструментов для достижения этих целей", - заключил глава Дагестана.