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Переселение жителей хабаровского села после оползня на Бурее потребует 332 млн рублей

По прогнозам специалистов, село может уйти под воду через четыре года

ТАСС, 19 марта. Хабаровские власти рассчитали примерную сумму, необходимую для переселения жителей села Чекунда в другие населенные пункты в связи с угрозой подтопления, вызванной сходом оползня на реке Бурее. Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона, речь идет о 332 млн рублей.

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В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший в стране за последние годы, его объем составил около 24 млн куб. м, перепад уровней воды в местах до и после затора превышал шесть метров. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о переселении жителей села Чекунда в близлежащие населенные пункты в связи с угрозой подтопления. Согласно прогнозам ученых, через четыре года село может полностью уйти под воду.

"Бюджет на переселение составит примерно 332 млн рублей", - говорится в сообщении.

В апреле в Верхнебуреинский район направят сразу две группы спасателей - в Чекунду и на место оползня - для работ по углублению водоема и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло Буреи, которое было перекрыто в результате схода оползня. Военнослужащие ликвидировали около 500 тыс. куб. м скальных пород и сформировали проран в заторе.

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