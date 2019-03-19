Переселение жителей хабаровского села после оползня на Бурее потребует 332 млн рублей

ТАСС, 19 марта. Хабаровские власти рассчитали примерную сумму, необходимую для переселения жителей села Чекунда в другие населенные пункты в связи с угрозой подтопления, вызванной сходом оползня на реке Бурее. Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона, речь идет о 332 млн рублей.

В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший в стране за последние годы, его объем составил около 24 млн куб. м, перепад уровней воды в местах до и после затора превышал шесть метров. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о переселении жителей села Чекунда в близлежащие населенные пункты в связи с угрозой подтопления. Согласно прогнозам ученых, через четыре года село может полностью уйти под воду.

"Бюджет на переселение составит примерно 332 млн рублей", - говорится в сообщении.

В апреле в Верхнебуреинский район направят сразу две группы спасателей - в Чекунду и на место оползня - для работ по углублению водоема и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло Буреи, которое было перекрыто в результате схода оползня. Военнослужащие ликвидировали около 500 тыс. куб. м скальных пород и сформировали проран в заторе.