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Сеть магазинов "Красная икра" работает в штатном режиме после проверок ФНС

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проверках в торговых точках, связанных с возможным уклонением от уплаты налогов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Проверки Федеральной налоговой службы (ФНС) в сети магазинов "Красная икра", принадлежащей компании "Сахалин рыба", во вторник не нарушили режим работы торговых точек, сообщили ТАСС в компании.

"Все работает в обычном штатном режиме, рабочий график в торговых точках не нарушен", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что сотрудники ФНС пришли с проверкой на склады и в магазины сети "Красная икра". По его данным, проверочные мероприятия проводились в разных регионах РФ и связаны с возможным уклонением компании от уплаты налогов.

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