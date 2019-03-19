Депутаты Камчатки просят Думу и Минсельхоз изменить концепцию проекта о крабовых аукционах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Камчатский парламент направил в обе палаты Федерального собрания РФ и в Минсельхоз обращение, в котором предлагает изменить концепцию федерального законопроекта, предусматривающего распределение квот на промысел крабов через аукционы. Об этом сообщили журналистам во вторник в Законодательном собрании Камчатского края.

"Законодательное собрание Камчатского края высказалось против концепции законопроекта, предусматривающего распределение квот на промысел крабов через аукционы. Соответствующее обращение направлено в Государственную думу и Совет Федерации, а также в Министерство сельского хозяйства РФ", - сообщили в краевом парламенте.

Проект изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", разработанный Минсельхозом РФ, предполагает замену исторического принципа закрепления и распределения квот на добычу краба аукционной моделью.

"Предлагаемый порядок нарушает исторический принцип распределения и закрепления долей квот водных биоресурсов за предприятиями, важность которого была подчеркнута 15 октября 2015 года на заседании президиума Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса в РФ под председательством Владимира Путина", - говорится в обращении камчатского парламента.

Депутаты подчеркивают: благодаря историческому принципу, когда квоты на 10 лет закрепляются за самыми добросовестными пользователями, рыбаки получили возможность планировать свою работу на долгосрочный период и развивать отрасль. "За 10 лет в Камчатском крае построено и модернизировано более 22 рыбоперерабатывающих заводов, в строительство береговых комплексов и модернизацию флота вложено 38 млрд рублей. При этом во времена рыбных и крабовых аукционов в 2001-2003 годах объем инвестиций в отрасли сократился почти втрое, а рентабельность упала до отрицательных показателей", - отмечают камчатские парламентарии.

По их мнению, необходимость приобретения квот на аукционах в разы снизит для камчатских предприятий по добыче краба возможность развития, сократятся налоговые поступления в региональный бюджет. Краевой парламент предлагает публично обсудить проект с участием общественности, органов государственной власти прибрежных регионов РФ, чтобы выработать консолидированную позицию по механизму распределения крабовых квот.