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Объем поддержки сельхозпроектов от Минвостокразвития превышает 10 млрд рублей

Для развития сферы сельского хозяйства предоставляются таможенные льготы, земли и создается нужная инфраструктура

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки сельскохозяйственных проектов по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики превышает 10 млрд рублей. Об этом заявил во вторник во Владивостоке на совещании по вопросам развития сельского хозяйства вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Для реализации инвестиционных проектов [в сельском хозяйстве] министерством по развитию Дальнего Востока предоставляется комплекс мер поддержки, в том числе режим территорий опережающего развития, налоговые, таможенные льготы, предоставление земли, создание инфраструктуры. Общий объем государственной поддержки по линии министерства по развитию Дальнего Востока превышает 10 млрд рублей", - сказал он.

Также полпред президента в ДФО отметил, что инвесторы на Дальнем Востоке за последние годы приступили к осуществлению 40 проектов в области сельского хозяйства на сумму 520 млрд рублей. "Востребованность этого сегмента на Дальнем Востоке высокая", - подчеркнул он.

В качестве примеров Трутнев привел свиноводческий комплекс "Русагро" с инвестициями на 155 млрд рублей, проекты в области производства молочной продукции, создание железнодорожного зернового терминала. "Проекты эти активно развиваются в Приморье, в Амурской области, на Сахалине", - отметил он.

Во Владивостоке во вторник проходит совещание по вопросу "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО". В этот же день состоится заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. В мероприятиях принимают участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, представители федеральных органов власти, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, представители рыболовецких компаний и некоммерческих организаций.

В новость были внесены изменения (06:16 мск) —  добавлена информация о количестве проектов в сельском хозяйстве

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский край
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