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Компания из ФРГ планирует привлечение инвестиций для развития туризма на Дальнем Востоке

Генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов отметил, что туристическая сфера на Дальнем Востоке показывает положительную динамику

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и немецкая компания Lernidee Еrlebnisreisen заключили соглашение о сотрудничестве в привлечении инвесторов в туристической сфере. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минвостокразвития.

Документ был подписан в ходе Дня иностранного инвестора во Владивостоке. Подписи под соглашением поставили генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и исполнительный директор Lernidee Еrlebnisreisen Нурлан Мукаш.

"Компания Lernidee Еrlebnisreisen станет одним из партнеров Агентства по реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение туристической привлекательности регионов Дальнего Востока России для иностранцев. Наш партнер планирует осуществлять информирование зарубежных инвесторов, заинтересованных в осуществлении инвестиций в туристические объекты регионов Дальнего Востока России, об инвестиционном потенциале территории, рассказывать им о возможности запуска новых проектов с помощью режимов ТОР и свободного порта", - приводит пресс-служба слова Петухова.

По его словам, туристическая сфера на Дальнем Востоке показывает положительную динамику. "Общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам года регионы ДФО посетили 980 тысяч иностранцев, что на 19% больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Компания намерена развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России с привлечением инвестиций в туристические проекты, отметил ее президент Ханс Энгбердинг.

Штаб-квартира Lernidee Erlebnisreisen находится в Берлине. Компания проводит туры на туристических спецпоездах в ряде стран, в том числе в России.

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ГерманияРоссияРазвитие Дальнего Востока
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