Компания из ФРГ планирует привлечение инвестиций для развития туризма на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и немецкая компания Lernidee Еrlebnisreisen заключили соглашение о сотрудничестве в привлечении инвесторов в туристической сфере. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минвостокразвития.

Документ был подписан в ходе Дня иностранного инвестора во Владивостоке. Подписи под соглашением поставили генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и исполнительный директор Lernidee Еrlebnisreisen Нурлан Мукаш.

"Компания Lernidee Еrlebnisreisen станет одним из партнеров Агентства по реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение туристической привлекательности регионов Дальнего Востока России для иностранцев. Наш партнер планирует осуществлять информирование зарубежных инвесторов, заинтересованных в осуществлении инвестиций в туристические объекты регионов Дальнего Востока России, об инвестиционном потенциале территории, рассказывать им о возможности запуска новых проектов с помощью режимов ТОР и свободного порта", - приводит пресс-служба слова Петухова.

По его словам, туристическая сфера на Дальнем Востоке показывает положительную динамику. "Общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам года регионы ДФО посетили 980 тысяч иностранцев, что на 19% больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Компания намерена развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России с привлечением инвестиций в туристические проекты, отметил ее президент Ханс Энгбердинг.

Штаб-квартира Lernidee Erlebnisreisen находится в Берлине. Компания проводит туры на туристических спецпоездах в ряде стран, в том числе в России.