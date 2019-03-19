Роспотребнадзор в 2018 году выявил 3,5 тыс. нарушений прав потребителей от финорганизаций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор по итогам 2018 года зафиксировал 3,5 тыс. нарушений потребительских прав со стороны финансовых организаций. При содействии ведомства потребителям финансовых услуг было возвращено более 250 млн рублей, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По итогам за 2018 год было выявлено порядка 3,5 тыс. нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций, более 1,5 тыс. раз кредитные и страховые компании привлекались к административной ответственности, в том числе, более 100 раз за обман потребителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2018 году в Роспотребнадзор и его территориальные органы поступило около 23 тыс. обращений от потребителей, которые жаловались на организации, предоставляющие финансовые услуги. В общей сложности благодаря деятельности ведомства потребителям через суды вернули более 250 млн рублей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, основные убытки потребителей пришлись на предложения присоединиться к программе коллективного страхования, а также приобрести различные якобы юридические и информационные услуги. "За допущенные нарушения финансовые организации заплатили более 200 млн рублей штрафов. 1500 раз специалисты службы выходили в суды в целях дачи заключений. 171 иск был подан в защиту инвалидов и пожилых потребителей, обманутых при оказании финансовых услуг", - добавили в ведомстве.

Ранее глава управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков на круглом столе о дискриминации в страховании, организованном международной конфедерацией обществ потребителей, заявлял, что ведомство считает недобросовестной и противоречащей законодательству практику коллективного страхования жизни заемщиков в банках, и выступает за ее отмену.