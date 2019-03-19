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Toyota переоборудует автомобильный завод в Австралии для производства водородного топлива

Ожидается, что центр Toyota будет производить не менее 60 кг водородного топлива в день

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Автомобильный завод Toyota Australia (австралийское подразделение Toyota Motor) в Мельбурне будет переоборудован в центр по производству водородного топлива и водородных топливных элементов для транспортных средств, работающих на возобновляемых источниках энергии. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте компании.

По словам президента Toyota Australia Мэтта Каллачора, расположенный в Мельбурне завод, принадлежащий японскому автопроизводителю, получил дополнительное финансирование от австралийского национального агентства возобновляемой энергии в размере 3,1 млн австралийских долларов ($2,2 млн) для переоснащения и перепрофилирования в центр производства современных элементов питания.

"Это решение полностью соответствует нашему глобальному стремлению играть ведущую роль в борьбе за безопасное будущее планеты и содействовать снижению выбросов парниковых газов", - подчеркнул Каллачор. Он добавил, что Toyota вложит в перепрофилирование завода еще порядка 4,3 млн австралийских долларов ($3 млн).

Перепрофилирование водородного центра стартует уже в этом году, его поэтапное открытие начнется в декабре 2019 года. Полный ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Ожидается, что после запуска в строй центр Toyota будет производить не менее 60 кг водородного топлива в день, а его собственные нужды будут обеспечены за счет солнечной энергии.

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