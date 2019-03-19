Трутнев: механизм инвестиционных квот в рыбной отрасли нуждается в совершенствовании

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Механизм предоставления инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота нуждается в совершенствовании, заявил во Владивостоке вице-премьер полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, открывая совещание по развитию рыбной отрасли в макрорегионе.

В 2016 году приняли закон, определяющий критерии получения инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях. В 2018 году одобрили первые проекты: на строительство судов и предприятий по квотам подали более 60 заявок, большую часть из них поддержали.

"Отобраны 14 проектов по строительству заводов с объемом инвестиций в 15 млрд рублей и 18 проектов по строительству судов для промысла с объемом инвестиций 94 млрд рублей. По предварительной оценке, есть информация о том, что не все механизмы работают достаточно прозрачно, мы сегодня посоветуется, как их усовершенствовать", - сказал Трутнев.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") предоставляются в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов в качестве господдержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и береговых перерабатывающих мощностей (5%).