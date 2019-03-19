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СМИ: в Сингапуре начали испытывать доставку грузов на суда при помощи беспилотников

Специалисты планируют использовать дроны при инспекции морских судов, доставке медикаментов и многого другого

СИНГАПУР, 19 марта. /ТАСС/. В Сингапуре начались испытания доставки с помощью дронов небольших грузов на борт стоящих на рейде судов и танкеров. Как пишет газета The Straits Times, это первый подобный эксперимент в мире по воздушному снабжению кораблей.

Как рассказали представители министерства транспорта, управления гражданской авиации, а также морского и портового управления страны, широкого применения беспилотных аппаратов для этих целей можно ожидать в конце будущего года. "Данный шаг позволит снизить зависимость от человеческой силы, позволит оперативно решать многие задачи", - отмечается в совместном выступлении ведомств. Кроме того, при помощи дронов специалисты рассчитывают проводить инспекции морских судов, доставлять медикаменты, а также некоторые виды запасных частей и прочее.

В настоящее время испытания беспилотников проводятся на площади 4 кв. км на удалении 3 км от берегов Сингапура. Как показали тестовые полеты, доставка небольших грузов, а также возвращение дрона обратно на берег занимает около 10 минут. Аналогичные задачи, которые выполняются при помощи скоростных лодок, решаются минимум за 60 минут.

Порт Сингапура является вторым в мире после шанхайского по степени загруженности и объемам грузооборота. Кроме сухогрузов, ежедневно на рейде в Сингапуре встают сотни нефтяных танкеров.

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