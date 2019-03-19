В Минсельхозе сообщили, что законопроект о крабовых аукционах могут принять в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Федеральный законопроект, предусматривающий распределение квот на промысел краба через аукционы, могут принять в этом году. Об этом сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во Владивостоке, где проходит совещание о развитии рыбной отрасли на Дальнем Востоке.

14 марта правительство РФ одобрило для внесения в Госдуму законопроект о распределении половины квот на добычу краба через инвестиционные аукционы. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, документ нацелен на повышение экономической эффективности этой сферы для государства и решение задачи по обновлению рыбопромыслового флота. Законопроект вызвал отрицательные отзывы со стороны добывающих компаний.

"Я думаю, что в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть принят закон о крабовых аукционах.

Законопроект был подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство РФ в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года Медведев поручил выставлять половину объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по так называемому историческому принципу, на электронные аукционы.

По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту на десять лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству. Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.