Московское УФАС признало интернет-магазин "Технопарк" виновным в рассылке спама

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московское УФАС России признало сеть магазинов бытовой техники и электроники "Технопарк" виновной в распространении рекламы по электронной почте без согласия ее владельца. Штраф может составить до 500 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Компания неоднократно направляла по e-mail письма с предложениями ознакомиться с новинками и условиями приобретения товаров "Технопарка". Ведомство также установило, что получатель рекламы при регистрации на сайте для оформления покупки не имел возможности отказаться от рассылки спама, так как согласие с "правилами" компании, в которые и было вписано безальтернативное согласие на рекламную рассылку, являлось обязательным условием для подтверждения заказа. Без согласия на "обязательную" рекламу потребитель просто не мог сделать покупку в "Технопарке", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что владелец электронной почты направлял просьбу о прекращении рекламной рассылки, но несмотря на это "Технопарк" продолжал отправлять свои предложения на электронную почту. Такие действия нарушают закона о рекламе, добавили в Московском УФАС.

В настоящее время "Технопарку" было выдано предписание об устранении противоправной ситуации. Кроме того, решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.