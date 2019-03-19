Трутнев: вопрос по предоставлению участков аквакультуры в ДФО будет решен до конца марта

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Вопрос по предоставлению территории для аквакультуры на Дальнем Востоке будет решен до конца марта 2019 года. Об этом сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"[Сегодня на совещании] последний вопрос касался аквакультуры. [Есть] некоторые, скажем так, шероховатости в возможности предоставления территории по аквакультуре. Этот вопрос будет решен в течение ближайших десяти дней", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что на совещании были рассмотрены вопросы, связанные с режимом работы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

"Я считаю, что по ООПТ регионального значения регулирование должно происходить внутри субъекта: субъект территорию учредил, он знает, для чего. Надо, естественно, советоваться с общественностью, учеными, но регулирование должно проводиться внутри субъекта. Сейчас там есть некоторые преграды со стороны Минприроды [РФ], они, я считаю, носят искусственный характер. Надо [право] предоставить субъектам", - объяснил полпред.

Распределение участков под выращивание морепродуктов и рыбы с помощью электронных аукционов было введено в России в 2018 году. Всего к 2021 году при помощи этой системы в ДФО планируется ввести в обращение 100 тыс. га акватории. По оценке Фонда развития Дальнего Востока, это позволит привлечь порядка 10-15 млрд рублей инвестиций в рыбоводческую отрасль.