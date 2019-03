Компания Alibaba запустила регулярный железнодорожный сервис Чжэнчжоу-Льеж

ЧЖЭНЧЖОУ, 19 марта. /ТАСС/. Логистический оператор Alibaba Cainiao отправил на прошлой неделе первый контейнерный поезд на сервисе Чжэнчжоу-Льеж, обслуживающем исключительно трансграничную интернет-торговлю, сообщает Xinhua.

В мае прошлого года компания заявила о планах создать в аэропорту Льежа европейский центр логистики и дистрибуции Alibaba. Компания делает масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры аэропорта и параллельно сотрудничает с авиакомпаниями и логистическими операторами для организации эффективной сети для доставки грузов из Китая до Льежа, и отсюда - до получателей в Европе.

С конца 2018 года Cainiao начала использовать для доставки из Китая железнодорожные перевозки наряду с авиатранспортом.

По сообщению Zhengzhou International Hub Development and Construction Co. Ltd., грузы, доставленные прибывшим на прошлой неделе составом, были впервые оформлены с применением таможенного кода 9610, специально введенного китайским таможенным ведомством для упрощения оформления трансграничных отправлений в электронной коммерции. Код 9610 позволяет интернет-ритейлерам отправлять товары по отдельности, но декларировать их вместе.

По данным Xinhua, за 2018 год в сообщении Китай-Европа было отправлено 6363 грузовых поезда, что на 73% больше, чем в 2017 году.