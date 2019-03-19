Генсек ОПЕК сомневается в возможности США снизить экспорт нефти Ирана до нуля

ТАСС, 19 марта. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что сомневается в возможности США снизить экспорт иранской нефти до нуля. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg во вторник.

"Мы слышим, что цель в том, чтобы снизить экспорт до нуля, но те, кто работают в индустрии, очень хорошо знают, что на деле это невозможно", - сказал Баркиндо.

"Продление или непродление временных разрешений [на закупки иранской нефти] продолжает быть одной из нарастающих неопределенностей на рынке из-за важности и веса Ирана в балансе предложения и спроса", - добавил генсек ОПЕК.

В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном). В ноябре были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана. Запрет на импорт иранской нефти временно не касается Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции, они могут закупать нефть у Ирана до 5 мая 2019 года. Ранее власти США заявляли, что продление этого срока не предусмотрено.