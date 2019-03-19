В Госдуму внесли законопроект о расширении применения налогового вычета на лекарства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий применение налогового вычета на лекарства - его предлагается применять в отношении всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас Налоговым кодексом РФ предусмотрено право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет и приобретаемых налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств. Правительством утвержден специальный перечень лекарственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета.

Законопроект предлагает вместо перечня социального налогового вычета применять перечень ЖНВЛП. "Номенклатура перечня социального налогового вычета не пересматривалась с 2007 года, в связи с чем в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты. Вместе с тем правительством установлен регламентированный прозрачный механизм подготовки перечня ЖНВЛП с применением формализованной экспертной научной оценки, а также всестороннего обсуждения профильной комиссией Минздрава России с привлечением широкого круга профильных экспертов", - говорится в пояснительной записке.

Перечень ЖНВЛП представляет собой ежегодно утверждаемый правительством единый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, определяющий номенклатуру регулируемых по цене наиболее востребованных отечественным здравоохранением лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в РФ.

Кроме того, в действующую редакцию перечня социального налогового вычета включены более 100 позиций лекарственных препаратов для медицинского применения, не входящих в перечень ЖНВЛП, в связи с чем на них не распространяется государственное регулирование цен, что создает риски неконтролируемых расходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. "У ряда позиций перечня социального налогового вычета истекли сроки государственной регистрации, а часть их фактически не представлена на фармацевтическом рынке РФ, что ограничивает для населения ассортимент лекарственных препаратов, доступных для частичного возмещения их стоимости", - отмечают в кабмине.

Предлагаемые законопроектом изменения расширят возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, говорится в сопроводительных материалах к проекту закона.