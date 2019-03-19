Минвостокразвития примет меры по повышению конкурентоспособности верфей в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с Минпромторгом России проработают вопрос по повышению конкурентоспособности судостроительных заводов на Дальнем Востоке. Об этом заявил журналистам во вторник во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Второй вопрос, который мы сегодня рассмотрели, касался того, чтобы деньги, которые тратят инвесторы на строительство флота в рамках инвестиционных квот, оставалась на предприятиях Дальнего Востока. Проблема не очень простая, потому что это не вопрос административного распределения. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, надо, чтобы наши верфи были конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом, что будут дополнительные подготовлены предложения в этой части", - сказал Трутнев после совещания по развитию рыбной отрасли в макрорегионе.

Полпред напомнил, что "некоторые деньги уже выделены на модернизацию Амурского, Хабаровского судостроительных заводов". "Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Поэтому мы еще раз соберемся в Москве и постараемся продумать программу, как сделать так, чтобы действительно у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке", - сообщил Трутнев.

В 2016 году был принят закон, определяющий критерии получения инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях. В 2018 году одобрили первые проекты: на строительство судов и предприятий по квотам подали более 60 заявок, большую часть из них поддержали.