Глава "Лукойла": возврат продажи алкоголя на АЗС может сгладить скачки цен на бензин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

По его словам, возврат слабоалкогольных напитков на АЗС позволит систематизировать их продажу, потому что, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь. "Лучше это систематизировать. Это, в том числе, повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят", - считает он.

Цены на бензин

Алекперов назвал продуктивными текущие переговоры нефтяников с правительством РФ по стабилизации цен на бензин и уверен, что в 2019 году получится обеспечить стабильность стоимости топлива - рост возможен только в пределах инфляции.

"Диалог идет, он конструктивный. Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена", - сказал Алекперов.

Проект Апшерон

"Лукойл" хочет получить по 10% доли Socar и Total в проекте Апшерон в Азербайджане, то есть всего 20%.

"По 10% [от доли Socar и Total]. Но пока ничего нет, мы только с обращением обратились", - сказал Алекперов.

Вопрос дивидендов

Совет директоров "Лукойла" обсудит выплаты дивиденды за 2018 года 23-24 апреля на выездном заседании в Бухаре.

"В конце апреля, выездное, - сказал Алекперов. - в Бухаре, по-моему, 23-24 апреля", - сказал он.

Акции "Лукойла"

"Лукойл" в рамках программы обратного выкупа (buyback) приобрел с 11 по 15 марта 2019 года свои акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) на 3,34 млрд рублей и $80,77 млн соответственно, следует из материалов компании.

В частности, дочерняя структура "Лукойла" - Lukoil Securities Limited - купила за этот период 596,4 тыс. акций по средней цене 5 592,38 рубля за штуку, а также 948,4 тыс. расписок по средней цене $85,16.

Ранее Алекперов сообщал, что "Лукойл" в рамках программы buyback выделил уже более $1 млрд на выкуп акций с рынка. Он также добавил, что пока рано говорить о том, будет ли программа завершена в 2019 году.

"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится ранее намеченного срока.

Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.