Беспилотные автомобили протестируют в Москве на ТТК, Кутузовском проспекте и в Бутове

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Разработчики намерены тестировать беспилотные автомобили по маршрутам на МКАД, Третьем транспортном кольце, Кутузовском и Ленинском проспектах, а также во дворах спальных районов Бутово и Митино в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе рабочей группы НТИ "Автонет".

"Основными локациями для тестирования беспилотных автомобилей в столице стали МКАД, ТТК, вылетные магистрали, Кутузовский и Ленинский проспекты, спальные дворы районов Бутово и Митино, а также улочки в центре столицы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, маршруты для тестирования беспилотных автомобилей в Москве разрабатывают сами компании, участвующие в эксперименте. Их утверждение в ГИБДД не требуется. При этом скоростной режим беспилотных автомобилей будет ограничен действующими правилами дорожного движения, дополнительных ограничений для беспилотников вводить не будут.

Эксперимент начнется в Москве весной-летом, но сроки пока финально не определены компаниями-участниками. Первый автомобиль поедет предположительно по Ленинскому проспекту, в дальнейшем будут названы другие места тестирования, уточнили в пресс-службе рабочей группы НТИ "Автонет".