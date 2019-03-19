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Венесуэла рассматривает в качестве главных направлений экспорта нефти Россию и Китай

Как заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо, в стране принимаются меры для предотвращения резкого уменьшения добычи нефти

БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Венесуэла рассматривает Россию и Китай в качестве главных направлений экспорта своей нефти. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо на встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым, сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского минэнерго.

"Сообщив, что Венесуэла остановила экспорт нефти в Индию, министр подчеркнул, что в качестве основных направлений рассматриваются Россия и Китай", - говорится в сообщении. Кеведо также подчеркнул, что его страна "работает над диверсификацией экспортных рынков".

По словам венесуэльского министра, в его стране принимаются меры для предотвращения резкого уменьшения добычи нефти.

Ранее в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку Кеведо отметил, что среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале 2019 года составляла 1,43 млн баррелей.

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АзербайджанИндияВенесуэлаРоссияКитай
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