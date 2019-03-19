"Аэрофлот" и "Россия" введут безбагажные тарифы на некоторых направлениях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля введут безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях, сохранив при этом тарифы, включающие стоимость перевозки багажа. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

По данным компании, эта мера поможет снизить стоимость билета до 30%. Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщал журналистам, что компания планирует увеличить долю неавиационных доходов компании в выручке с 6% до 20%.

"Группа "Аэрофлот" со 2 апреля 2019 года вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании "Россия", а также ПАО "Аэрофлот", где существует повышенный спрос на эту услугу, - говорится в сообщении "Аэрофлота". - При этом на всех рейсах авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа. Введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса. На некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%".

В авиакомпании также отметили, что безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов, некоторые пассажиры были вынуждены оплачивать услугу - перевозку отсутствующего регистрируемого багажа.

На рейсах авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях. На собственных рейсах "Аэрофлота" такие тарифы вводятся для перевозок в немецкие города Берлин,·Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также в итальянские Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

О стоимости дополнительного багажа при безбагажном тарифе компания не сообщает.

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