Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 марта. /ТАСС/. Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты. Об этом свидетельствует представленный во вторник доклад британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit.

Для составления рейтинга сотрудниками компании были проанализированы данные по 133 городам мира. При этом за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Исследователи сравнивали уровень расходов на коммунальные платежи, питание, бензин, одежду, аренду жилья, оплату школ и детских садов - в общей сложности на 160 наименований товаров и услуг.

В число самых дорогих городов авторы доклада также включили Цюрих, Женеву, Осаку, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге.

Самыми дешевыми городами мира признаны Каракас, Дамаск и Ташкент.