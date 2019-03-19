Вице-премьер Белоруссии заявил, что ЕАЭС рано называть полноценным экономическим союзом

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на данный момент в сотрудничестве вышли пока лишь на уровень зоны свободной торговли, но не полноправного экономического интеграционного объединения. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко в интервью белорусской газете "Звязда" , опубликованном во вторник.

"Называть экономическим союзом наше интеграционное объединение сегодня можно только авансом. Пока мы де-факто находимся только на уровне зоны свободной торговли", - констатировал вице-премьер белорусского правительства.

Петришенко признал, что на внутренних товарных рынках государства ЕАЭС продолжают применять друг против друга нетарифные ограничения, "для приличия замаскированные под санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры". Вице-премьер сообщил, что в настоящее время государствами ЕАЭС направлены обращения в Евразийскую экономическую комиссию "по более чем 200 препятствиям на внутренних рынках, ведутся сложные и напряженные консультации на предмет их устранения". Замглавы правительства Белоруссии отметил, что на рынках услуг из общего регулирования выпадают "такие важнейшие виды, как трубопроводы, передача электроэнергии, международные автомобильные перевозки". "Мы за прошедшие пять лет практически не продвинулись в вопросах общих энергетических рынков, госзакупок, промышленных субсидий, ряде других моментов", - заявил Петришенко.

По его словам, вместо решения злободневных проблем производства и торговли "нас настойчиво зовут в светлое будущее. В сотрудничество в космической сфере, в атомной сфере, в цифровую повестку". "Нельзя, чтобы новые лозунги и новые сферы камуфлировали отсутствие прогресса в тех, о которых вроде бы давно принципиально договорились. Но, к сожалению, не выполняем на должном уровне", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.