Развитие туризма в условиях Крайнего Севера обсудят участники бизнес-форума на Чукотке

ТАСС, 19 марта. Вопросы развития туризма в условиях Крайнего Севера обсудят на межрегиональном бизнес-форуме "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат", который пройдет в Чукотском автономном округе, сообщила ТАСС во вторник директор регионального Фонда развития экономики и прямых инвестиций Ольга Плотникова.

"В рамках форума в Анадыре пройдет стратегическая сессия "Курорт в зоне вечной мерзлоты". Ключевой темой обсуждения станут вопросы развития туризма в условиях Крайнего Севера", - сказала Плотникова.

Она отметила, что в ходе стратегической сессии представители органов власти и бизнеса обсудят грантовую поддержку событийного туризма, вопросы создания в округе туристической инфраструктуры, государственной поддержки туристического бизнеса, популяризации въездного туризма и ряд других.

Ожидается, что участие в секции по туризму примут основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов, представители Центра территориального маркетинга, ведущих российских и иностранных компаний-туроператоров, органов власти и бизнес-сообщества округа.

Первый межрегиональный форум "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат" будет проходить в Чукотском округе с 26 по 28 марта. Его участниками также станут руководители федеральных органов исполнительной власти, главы корпораций развития и поддержки предпринимательства России и Дальнего Востока, руководители крупных компаний-инвесторов, коммерческих банков.

Три основных блока программы затронут темы развития туристического кластера, цифровизации, открытых возможностей малому бизнесу. Форум проводится в рамках стратегии развития региона, утвержденной правительством Чукотского автономного округа, при поддержке ТАСС и компании "Деловая среда".