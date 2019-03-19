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ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году

Также в этот список Банк России внес сферы услуг и производства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций, говорится в материалах регулятора.

Основная часть таких операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%). Также в список попала оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения (16%) и народного потребления (16%). На сферу производства пришлось 12%, на логистические услуги - 4%.

Такая оценка публикуется впервые и подготовлена на основе информации департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

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