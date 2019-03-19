Хлебная корзина украинцев подорожала на 26% за год

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Стоимость хлебной корзины украинцев выросла на 26% за прошедший год, больше всего подорожал социальный хлеб. Такие данные Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины опубликовал во вторник глава организации Александр Дорошенко.

"Хлебная корзина, по данным Ассоциации, за год подорожала на 26%. На 1 марта 2018 года ее цена составляла 61,4 гривны (около $2,26), а на 1 марта 2019 года - 77,1 гривны ($2,84 ", - написал он в Facebook. В частности, хлеб пшеничный из муки первого сорта стал дороже на 31%, а ржаной хлеб - на 29%, батон - на 24%. Цены на самый дешевый хлеб из муки первого сорта росли в 1,5 раза быстрее, чем на хлеб из муки высшего сорта. "Это еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", - добавил глава Ассоциации.

Инфляция за год на Украине составила 8,8%. Из этого следует, что цены на хлеб росли в три раза быстрее, чем цены в среднем по стране.