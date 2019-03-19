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Поврежденное о мост в Пусане российское судно арестовано и должно передать свой груз

Представитель компании-оператора "Гранд Шиппинг" заявил, что передача груза необходима для постановки на ремонт

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Российское судно Seagrand арестовано и должно передать свой груз, чтобы встать на ремонт мачты в Южной Корее. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель компании-оператора "Гранд Шиппинг".

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28 февраля судно Seagrand водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в участок между опорами моста в Пусане, получив повреждения и, по данным корейских СМИ, пробило в мосту дыру размером пять на пять метров. Перед этим, отходя от причала, судно поцарапало пришвартованную рядом яхту. В результате инцидента никто не пострадал. Капитан задержан южнокорейскими властями. Ранее сообщалось, что в Пусане будет восстановлена только поврежденная столкновением мачта, а для основного ремонта компания планирует направить теплоход в Китай.

"Судно под арестом, решается вопрос перегруза имеющегося груза на борту назначением на Владивосток. Это нужно для того, чтобы поставить судно в ремонт в Пусане по требованию регистра [Российский морской регистр судоходства - прим. ТАСС] и властей Южной Кореи", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя "Гранд Шиппинг", с командой сейчас все в порядке, они обеспечены продуктами, водой и топливом. Однако, им приходится ежедневно ездить на допросы корейских правоохранителей. Капитан остается под стражей.

Ранее представитель оператора объяснил инцидент тяжелыми условиями швартовки, небольшим пространством для маневра и течением, которые помешали капитану избежать столкновения. Судно было застраховано, при этом ремонтировать повреждения моста будут за счет компании.

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