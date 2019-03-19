Японская сеть быстрого питания "Мацуя" планирует выйти на российский рынок

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Крупная японская сеть ресторанов национального быстрого питания "Мацуя" планирует в ближайшее время открыть свое первое заведение в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Первый ресторан должен будет открыться в Москве.

"Мы учитываем популярность японской кухни в вашей стране и надеемся активно расширять присутствие в России", - сказал ее представитель. Первый ресторан, по его словам, начнет работать в апреле или мае.

По сведениям информационного агентства Kyodo, компания намерена в течение пяти лет открыть в России до 30 своих заведений. Объем продаж, по этим данным, предполагается довести до 3 млрд иен - примерно $27 млн.

"Мацуя" широко действует по всей Японии, также у сети 17 ресторанов в Китае и США.