"Яндекс" и Hyundai Mobis договорились разработать комплекс для беспилотных автомобилей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Яндекс" и входящий в мировой топ-10 производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) договорились о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников на базе технологий российской интернет-компании. Как говорится в совместном сообщении "Яндекса" и Hyundai Mobis, стороны подписали соглашение о намерениях по этому вопросу.

Программно-аппаратный комплекс будет предназначен для беспилотных автомобилей с уровнем автономности 4 и 5. Уровень 4 предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя, и участие водителя не требуется (за исключением особых обстоятельств). Беспилотный автомобиль с 5-м уровнем автономности может самостоятельно доехать из одного пункта в другой, если это не противоречит закону; человеку нужно только запустить систему и указать пункт назначения.

В рамках сотрудничества "Яндекс" предоставит свою экспертизу в области машинного обучения (machine learning) и компьютерного зрения (computer vision), а Hyundai Mobis - опыт создания компонентной базы для беспилотников и обеспечения работы соответствующего софта. "Соглашение также предусматривает расширение сотрудничества между компаниями, например, использование речевых, навигационно-картографических и других технологий "Яндекса" в совместных продуктах", - говорится в сообщении. В настоящее время Hyundai Mobis также разрабатывает собственный беспилотный автомобиль M.BILLY.

Первые прототипы беспилотных машин на основе серийных автомобилей Hyundai и Kia с новым программно-аппаратным комплексом могут появиться уже в этом году, уточнили ТАСС в пресс-службе "Яндекса". В будущем новое решение смогут использовать и другие автопроизводители для создания беспилотников, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси, уточняется в сообщении.

Потенциальную стоимость нового программно-аппаратного комплекса, а также другие финансово-экономические характеристики проекта в "Яндексе" не раскрывают. В компании также не уточняют, планируется ли создание совместного предприятия c Hyundai Mobis в сфере технологий для беспилотных автомобилей. "Мы рассматриваем разные варианты сотрудничества", - сказали в "Яндексе" в ответ на соответствующий вопрос.

Руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, процитированный в сообщении, отметил, что технологии беспилотного вождения компании уже доказали свою масштабируемость.

"Беспилотники "Яндекса" успешно катаются по Москве, Тель-Авиву и Лас-Вегасу, а, значит, их можно научить ездить где угодно. Всего за два года мы перешли от первых испытаний к запуску полноценного сервиса беспилотного такси. Теперь благодаря партнерству с Hyundai Mobis мы надеемся двигаться еще быстрее", - сказал он.