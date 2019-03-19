Госдума поддержала в I чтении расширение права ЦБ передавать финансовые сообщения юрлицам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий Банку России право передавать финансовые сообщения для российских и иностранных юридических лиц на возмездной основе. Такие поправки вносятся в закон "О Центральном банке РФ".

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Банк России имеет право оказывать услуги по передаче финансовых сообщений юрлицам, являющимся клиентами кредитных организаций, а также нерезидентам, в том числе иностранным кредитным организациям, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам. Внесенный документ меняет формулировку закона о ЦБ, отменяя необходимость для юрлиц быть клиентами кредитных организаций для того, чтобы иметь возможность пользоваться услугами Банка России по передаче сообщений.

Законопроект расширяет возможности предоставления ЦБ услуг по передаче финансовых сообщений для юрлиц, личным законом которых является право Российской Федерации, а также юридическим лицам, личным законом которых является право иностранного государства.

Порядок предоставления таких услуг будет регулироваться нормативными актами ЦБ, а для иностранных юрлиц и международных организаций - на основании заключенных договоров.

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта и отмечает, что реализация предлагаемых законопроектом положений будет способствовать дальнейшему развитию системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - российского аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, поддержанию стабильности национальной платежной системы и ее защиты от системного риска", - говорится в заключении на законопроект комитета Госдумы по финансовому рынку.