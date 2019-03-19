Российский бизнес просит отменить уголовное наказание за невозвращение валютной выручки

Соответствующее письмо главе правительства направили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, "Опора России" и "Деловая Россия".

Деловые объединения поддерживают отмену статьи 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". По их мнению, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например, связанным с отмыванием денежных средств или совершением иных мошеннических действий.

Наличие уголовной ответственности дестимулирует экспорт и влечет для резидентов дополнительные риски, подчеркивают в бизнес-сообществах. Кроме того, для многих компаний риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства, являются неприемлемыми для ведения предпринимательской деятельности в различных сферах: например, это приводит к невозможности получения банковских кредитов или лицензий, невозможности использования различных упрощений и льгот, отстранению руководителей компаний от исполнения должностных обязанностей.

В письме также отмечается, что валютное администрирование является ключевым препятствием к выходу компаний на внешние рынки и наращиванию объемов экспорта, а в некоторых случаях приводит к выводу активов под зарубежные юрисдикции.

Сейчас максимальное наказание по статье 193 УК РФ составляет до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ", предусматривающий отмену этой статьи, ранее подготовил Российский экспортный центр в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в части устранения барьеров в сфере валютного регулирования и контроля.