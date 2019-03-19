Путин указал на крайнюю необходимость эффективной защиты прав предпринимателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, глава государства среди важнейших задач назвал "более эффективную защиту прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата".

"Для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри", - пояснил Путин.

По словам президента, помещение обвиняемых под стражу должно применяться не для облегчения работы следственных органов, а лишь в случае, если выбор этой меры пресечения обусловлен тяжестью преступления.

"Должны строго соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей, соответствовать тяжести предъявляемого обвинения, а не просто делать это для создания условий, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного, как им кажется, расследования", - заявил глава государства.