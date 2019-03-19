Чайка потребовал жестко реагировать на увольнения россиян предпенсионного возраста

Что и как будет меняться в 2019 году

Повышение пенсионного возраста. Что и как будет меняться в 2019 году

"В области трудовых правоотношений у прокуроров появилась новая зона ответственности - следить за соблюдением прав граждан предпенсионного возраста", - сказал он во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2018 года.

Генпрокурор отметил, что все предоставленные эти гражданам гарантии, как и обязанности работодателей, органов власти, прописаны в специальном законе. "Жестко реагируйте на любые отступления от него, особенно на факты отказов в приеме на работу и увольнений", - сказал Чайка.

Всего в 2018 году прокурорами было выявлено и пресечено более 4 млн нарушений. Многие из них касались обеспечения законности в сфере оплаты труда. В результате работы прокуроров в прошлом году было погашено 26 млрд рублей долгов по зарплате 500 тыс. работников.

"В целях организации надзора за соблюдением трудовых прав граждан мною недавно подписан приказ, содержащий весь алгоритм действий - от предупреждения нарушений до привлечения к ответственности недобросовестных работодателей. Его неукоснительное исполнение прокурорам необходимо взять под личный контроль", - заявил Чайка.

Нарушения при начислении пенсий

Чайка добавил, что прокуроры должны оперативно реагировать на сигналы о нарушениях при начислении пенсий и доплат пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.