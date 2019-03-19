Чайка потребовал жестко реагировать на увольнения россиян предпенсионного возраста

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал от подчиненных жестко реагировать на нарушения работодателями прав россиян предпенсионного возраста.
"В области трудовых правоотношений у прокуроров появилась новая зона ответственности - следить за соблюдением прав граждан предпенсионного возраста", - сказал он во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2018 года.
Генпрокурор отметил, что все предоставленные эти гражданам гарантии, как и обязанности работодателей, органов власти, прописаны в специальном законе. "Жестко реагируйте на любые отступления от него, особенно на факты отказов в приеме на работу и увольнений", - сказал Чайка.
Всего в 2018 году прокурорами было выявлено и пресечено более 4 млн нарушений. Многие из них касались обеспечения законности в сфере оплаты труда. В результате работы прокуроров в прошлом году было погашено 26 млрд рублей долгов по зарплате 500 тыс. работников.
"В целях организации надзора за соблюдением трудовых прав граждан мною недавно подписан приказ, содержащий весь алгоритм действий - от предупреждения нарушений до привлечения к ответственности недобросовестных работодателей. Его неукоснительное исполнение прокурорам необходимо взять под личный контроль", - заявил Чайка.
Нарушения при начислении пенсий
Чайка добавил, что прокуроры должны оперативно реагировать на сигналы о нарушениях при начислении пенсий и доплат пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
"Допускаемые в этой сфере нарушения очень болезненны для граждан, поэтому необходимо оперативно реагировать на каждый сигнал о нерасторопности при начислении и индексации пенсий, других выплат. Надзорными средствами обеспечивайте соблюдение прав инвалидов и престарелых, проживающих в социальных учреждениях", - сказал он.
Также прокурорам необходимо обратить внимание на санитарную, противопожарную обстановку, исполнение законов об опеке и попечительстве. "В целом, защищая интересы граждан в социальной сфере, обратите особое внимание на реализацию 12 национальных проектов, предусмотренных указом президента от 7 мая 2018 года, с которыми россияне связывают многие позитивные перемены в жизни, надежды на благополучное и стабильное будущее", - отметил генпрокурор.
Одной из целей развития страны майским указом президента определена охрана жизни и здоровья россиян. Надзор за законностью в этой сфере всегда в числе приоритетных для прокуратуры, в частности, в прошлом году внимание было сосредоточено на получении гражданами доступных и качественных медицинских услуг и лекарств. Благодаря вмешательству прокуроров в Калмыкии, Крыму, Астраханской области за счет средств региональных бюджетов организована транспортировка больных на жизненно необходимые процедуры в больницы, а в Пермском крае удалось добиться открытия аптек в семи поселениях, жители которых были вынуждены преодолевать почти 200 км для покупки препаратов.
"Главой государства обозначены новые параметры в области здравоохранения, прежде всего, в его первичном звене. В рамках компетенции контролируйте исполнение этих мероприятий", - потребовал генпрокурор.